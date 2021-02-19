Проезд по Крымскому мосту по-прежнему закрыт. В пунктах обогрева в Темрюкском районе Краснодарского края встали более 400 машин.Сейчас у подъездов к Крымскому мосту и самой переправы выставлены посты ГИБДД, которые направляют автомобилистов. Появилось видео того, как выглядит перекрытый Крымский мост во время снегопада 19 февраля 2021 года.- Сейчас развернуты восемь пунктов обогрева. Мы объезжаем все. кто застрял в пробках. В нашем арсенале горячий чай и бутерброды. Есть, все, что необходимо, чтобы вызволять водителей из снежного плена, - сообщили в ведомстве.Между тем, дорога по направлению на Крымский мост, по словам сотрудников спасательного гарнизона, очищена.Однако особый режим свое действие не прекращает.