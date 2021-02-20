Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 февраля 2021: регион пока не готов снять маски

Эпидемия пошла на спад
Судя по последним новостям о коронавирусе в Краснодарском крае на 20 февраля 2021, число заболевших продолжает снижаться.
- Регион находится в пятерке субъектов, в которых количество инфицированных меньше, чем на 100 тысяч населения, - сообщила замглавы кубанского Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.
Однако это не повод, чтобы отказаться пока от посещений больших компаний в праздники и тем более снять с себя защитные маски, уточнила санитарный врач.
Есть еще одна хорошая новость - вирус гриппа в Краснодарском крае так и не зарегистрирован, несмотря на сезонность. А больных ОРВИ стало на порядок меньше.
- Это все благодаря противоэпидемическим мерам, - пояснила Татьяна Гречаная.
КОНКРЕТНО
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