Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 февраля 2021: регион пока не готов снять маски

Эпидемия пошла на спад

Судя по последним новостям о коронавирусе в Краснодарском крае на 20 февраля 2021, число заболевших продолжает снижаться.

- Регион находится в пятерке субъектов, в которых количество инфицированных меньше, чем на 100 тысяч населения, - сообщила замглавы кубанского Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

Однако это не повод, чтобы отказаться пока от посещений больших компаний в праздники и тем более снять с себя защитные маски, уточнила санитарный врач.

Есть еще одна хорошая новость - вирус гриппа в Краснодарском крае так и не зарегистрирован, несмотря на сезонность. А больных ОРВИ стало на порядок меньше.

- Это все благодаря противоэпидемическим мерам, - пояснила Татьяна Гречаная.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 20 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 55 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 20 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 человек.

Коронавирус в Сочи 20 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 24 человек.

Коронавирус в Геленджике 20 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 5 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 20 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 5 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 20 февраля 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 4 человек.