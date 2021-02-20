Последствия схода селя в Сочи 20 февраля 2021: земля с камнями перекрыла дорогу

Фото пресс-службы администрации Сочи

Последствия схода селя в Сочи 20 февраля 2021 - перекрыта дорога, грязевой поток убирают с трассы рабочие. Земля с камнями сошла после нескольких дней снегопада. Из-за большого количества осадков произошло переувлажнение почвы.

Фото пресс-службы администрации Сочи

- В районе двух часов ночи 20 февраля на 171 километре федеральной автомобильной дороги Джубга-Сочи, в районе поста «Мамайка», из-за переувлажнения почвы на проезжую часть сошёл сель. Отделом ГИБДД информация о происшествии была направлена собственнику дорог и коммунальным службам. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение по правой полосе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Также в мэрии добавили, что на трассе организовано реверсивное движение. Дорогу продолжают расчищать от грязевой массы. Будет решаться вопрос об укреплении этого участка.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Ранее "Комсомолка" сообщала, что также из-за мокрого снега в Сочи сошел оползень. Дорога обрушилась на улице Ломоносовской в Хостинском районе курорта. 18 февраля дорогу начали восстанавливать. Там организовано реверсивное движение. Специалисты сообщили, что угрозы жизни и здоровью жителей рядом стоящих домов нет.