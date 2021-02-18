В Сочи начали восстанавливать дорогу после оползня

Фото пресс-службы администрации Сочи

Напомним, накануне в Сочи сползла дорога на улице Ломоносовской. Грунт обрушился в Хостинском районе курорта из-за мокрого снега, который метет здесь уже четвертый день подряд. Сегодня, 18 февраля, дорогу начали восстанавливать.

Фото пресс-службы администрации Сочи

- В настоящий момент движение транспорта организовано по реверсивной схеме. На данной территории находятся три жилых многоквартирных дома. Все оперативные и экстренные службы имеют свободный доступ и подъезд к ним, угрозы жизни и здоровью жителей этих домов нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Полностью восстановить проезжую часть строители планируют за несколько рабочих дней.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что перед тем как приступить к восстановлению дороги, здесь провели геоизыскательские работы на предмет пригодности к дальнейшему использованию.

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