В Сочи оползень разрушил дорогу на улице Ломоносовской

Обрушение грунта произошло вдоль технологической, тупиковой дороги

В Сочи сползла дорога на улице Ломоносовской. Обрушение грунта произошло в Хостинском районе курорта, происшествие спровоцировали сильные осадки, которые идут здесь уде несколько дней: дождь и мокрый снег.

- Обрушение грунта произошло вдоль технологической, тупиковой дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Территория участка огорожена.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что спланированы геоизыскательские работы на предмет пригодности к дальнейшему использованию данной дороги.

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