Храбрая сердцем: девушка спасла собаку из реки в Сочи

Девушка спасла собаку из реки в Сочи

Как попала в реку белая дворняга никто не видел. Собака барахталась в воде и не могла выбраться, так как берег был слишком высокий – бетонный. В этом месте реки Сочи, у Ривьерской набережной, нет ни одного островка, куда бы можно было выбраться. Девушка проходила мимо по набережной и увидела, как внизу в воде отчаянно гребет лапами собака. Из шарфика и пакета она сделала люльку и попросила проходящих мимом мужчин помочь ей вытянуть животное.

Все это на видео с другого берега снимали очевидцы.

- Девушка прямо в одежде спустилась с высокой набережной вниз по бетонной стене, и зашла в воду, Причем вода в реке - ледяная, - рассказывает один из очевидцев. – Собака подплыла к ней, девушка ее схватила и положила в наспех сделанную конструкцию из шарфика. А парни сверху тянули за шарф уже и собаку, и девушку.

Когда спасительница оказалась на суше, кто-то из парней отдал ей свою куртку. Одни говорят, что собаку девушка забрала с собой, другие – что псина убежала, отряхнувшись. Но теперь в Сочи разыскивают эту героиню, которая втащила из реки собаку.

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