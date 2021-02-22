Ломал лед руками: на Кубани полицейский вытащил из замерзшей реки мужчину

Полицейский руками разламывал лед, чтобы добраться к мужчине

Чтобы спасти мужчину, который оказался голый в реке в станице Холмской Краснодарского края, полицейскому пришлось броситься за ним в ледяную воду.

Река была частично покрыта льдом, сотрудник МВД шел по воде и руками его разламывал.

Очевидцы снимали на видео и подсказывали полицейскому, где тонет человек, потому что мужчину уже и не было видно на поверхности реки.

Коп нашел мужчину и на руках вынес его из ледяной реки. К этому времени уже подъехала скорая. Но, как сообщают очевидцы, спасти мужчину не удалось – он умер в карете медиков от переохлаждения.

- Мужчина пришел к реке, разделся и пошел в воду, - говорят очевидцы. – Мы это увидели и тут же вызвали полицию. А сами кричали ему, чтобы он скорее выходил на берег, но мужик – он, кстати, молодой, делал вид, что нас не слышит. Когда приехал патруль, один из полицейских сам зашел в воду и вытащил этого странного мужчину.

О полицейском известно то, что зовут его Дмитрий Калита и он работает старшим участковым в станице Холмской.

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