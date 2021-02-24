Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 февраля 2021: уровень заболеваемости снизился до показателей трехмесячной давности

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 24 февраля 2021.

Ежесуточный прирост зараженных впервые за долгое время - 157. То есть уровень заболеваемости снизился до показателей трехмесячной давности.

Стоит отметить, что еще пару недель назад ежедневный прирост был не ниже 180 случаев. Врачи отмечают положительную динамику и уверяют - во многом таких цифр удалось достичь благодаря вакцинации, которая полным ходом идет на Кубани.

Но все же летальных случаев по-прежнему много. За минувшие сутки скончались 16 пациентов - это пожилые люди, которые страдали хроническими заболеваниями.

- Летальные случаи зафиксированы в лечебных учреждениях девяти муниципалитетов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Количество зараженных хоть и падает, но все же пока вызывает у медиков тревогу. Победа над коварной инфекцией еще не одержана, потому ограничительные меры продолжают действовать. Напомним, в Краснодарском крае до 28 февраля 2021 года продлен режим повышенной готовности, по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 24 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксирован 52 новых случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 24 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили девять человек.

Коронавирус в Сочи 24 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 21 жителя.

Коронавирус в Геленджике 24 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки зарегистрировано 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 24 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки двое инфицировались.

Коронавирус в Ейске 24 февраля 2021

В Ейском районе ковид ни у кого не выявили.