Эксперты института территориального планирования «Урбаника» составили очередной рейтинг российских городов, где комфортнее всего жить. И на первом месте – столица Кубани. Краснодар даже обошел в рейтинге Москву. Кроме того, эксперты назвали лучшим для жизни еще и Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург.Причем Краснодар удерживает лидирующую позицию с прошлого года. В 2020-ом кубанскую столицу также называли самой комфортной для жизни.- И тут нет ничего удивительного, - говорит управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков. – В Краснодаре высокие показатели по обеспеченности жильем, торговле и климату, а также доступности транспорта.Хотя местные жители тут могут не согласиться с составителями рейтинга. Например, в плане транспортной доступности. Если в центре города автобусы, маршрутки и троллейбусы еще и ходят как часы, то на окраинах людям долго приходится ждать «попутной лошади».- Первое место в этом рейтинге - это не повод для гордости, а скорее повод, чтобы переживать за другие города, - уверен урбанист, активист общественного движения «Городские решения» Мирослав Валькович. – Если уж наш город стал лучшим, то что творится в других? Но пока нет точных данных - по каким именно параметрам эксперты проводили оценку, - говорить более предметно не стоит. Например, трамвайная сеть в Краснодаре хорошая, но в пригородах есть проблемы с общественным транспортом. И вот тут не совсем ясно, по каким критериям оценивался наш город. И у Краснодара еще много минусов, главный – резкий рост населения при нынешней инфраструктуре. В городе просто не успевают возводить соцобъекты, развивать транспорт и закладывать новые зеленые зоны такими же темпами, как растет население.Согласен с Вальковичем и директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.- Жилья у нас в городе строится много - это факт, люди активно его покупают, но социальных объектов пока на всех по-прежнему не хватает, - говорит сайту «КП»-Кубань» Илья Шакалов. - Краснодар хоть и показывает активную динамику во многих отраслях, есть и ряд проблем, которые надо решать. Например, организацию дорожного движения - пресловутые пробки, работу коммунальных служб города. Во время снегопада коммунальная сфера показала, что она далека от совершенства, город убирался медленно. Что же до развития Краснодара, то за счет этого страдают сельские территории. Идет отток населения из районов Кубани в столицу региона в ущерб маленьких городов и станиц.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Краснодаре на торгах распродадут имущество завода им. СединаКак сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве, в Краснодаре на аукционные торги выставлено имущество ООО «Терра-ЗИС» , которое, в свою очередь, является дочерней компанией одного из старейших предприятия города-«Завода имени Седина» (продолжение)