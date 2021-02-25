Голова взорвется! Аномально высокое давление будет штурмовать Краснодар

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Погода в кубанской столице потихоньку начинает налаживаться - синоптики радуют своими оптимистичными прогнозами на выходные. Правда, людям зависимым от капризов природы, стоит приготовиться. Атмосферное давление в ближайшее время будет слабо падать, но составит 771 мм рт. ст., что выше нормы. И намного.

- Нормальное атмосферное давление в Краснодаре составляет 758 мм рт. ст, то есть превышение на 10-11 единиц, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - Нынешние значения рекордными не назовем, но все же это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Те, у кого обычно погода вызывает мигрени, готовьтесь - голова будет "разрываться". Поэтому стоит заранее позаботиться о возможном отдыхе.

НА ЗАМЕТКУ

По оценкам специалистов, более чем в 50% случаев мигрени виновата погода.

- Чтобы уменьшить риск приступа, исключите другие факторы, провоцирующие плохое самочувствие: стресс, просмотр очередной серии фильма вместо вечерней прогулки, и, самое важное, недосыпание, - говорят Гидрометцентре России. - Ночное бдение над детективом или квартальным отчетом, ломающее ваш биоритм, повышает метеочувствительность в 3 раза.

Сразу же после того, как отшумят магнитные ураганы, учащаются случаи психоэмоциональных нарушений.

- Проявите о себе максимум заботы в такие «бурные» дни: устройте физический и психоэмоциональный выходной или даже уик-энд, - добавляют метеорологи. - Дела, требующие большого умственного напряжения, отложите на потом, в упреждающих целях примите необходимую дозу лекарств.

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