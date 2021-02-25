Строительство крематория под Краснодаром обсуждалось не первый год - единственный объект подобного назначения в регионе находится в Новороссийске.- Востребованность в крематории есть, потому что около 200 тел усопших ежемесячно вынуждены отвозить горожане в Новороссийск, - заявил градоначальник Евгений Первышов в конце прошлого года.Впервые о его необходимости заговорили в 2011 году еще при тогдашнем мэре Владимире Евланове. На скорбные нужды города власти готовы были выделить до 200 гектаров земли под новое кладбище с крематорием. А двумя годами позднее - уже на территории Славянского погоста. Но тогда что-то не срослось.В итоге инвестор для строительства объекта наконец нашелся. Ко всем своим активам этот специфический бизнес заполучит известный предприниматель Олег Макаревич (к слову, краснодарская компания ООО \\"Мемориал\\" действует с 2007 года. Помимо Макаревича, там еще два соучредителя - Ольга Герасимова и Размик Тазагулов).Бизнесмену принадлежат доли еще в двадцати восьми компаниях на Кубани. В их числе «Динские колбасы», ООО «Банк ЮМК», ООО «Мусороуборочная компания» и другие.Свой бизнес Олег Макаревич начинал в девяностые. Ходили слухи, что основан он был традиционными для тех лет методами. В 2014 году Макаревич даже попал на скамью подсудимых за якобы присвоение имущества бывшего совхоза, на чьей территории он создавал свое сельхозпредприятие. Впрочем, позже Октябрьским районным судом Краснодара он был полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления.- Решением Октябрьского суда города Краснодара от 07.06.2018 года по делу 2-1591/18 за Макаревичем Олегом Александровичем признано право на реабилитацию по уголовному делу №14901084, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 и ч.2 ст. 201 УК РФ, - гласило итоговое решение после нескольких лет тяжбы.Что касается строительства крематория, то сейчас процесс находится на стадии оформления документов. Объект намечено возвести на новом городском кладбище в районе хутора Копанского.