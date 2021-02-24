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В Краснодаре назван инвестор строительства крематория

Объект намечено возвести на новом городском кладбище в районе хутора Копанского, компания уже оформляет необходимые документы на предоставление земли
Зоя ВИШНЕВАЯ
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На реализацию проекта необходимо более 200 млн рублей

На реализацию проекта необходимо более 200 млн рублей

В краевом центре назван инвестор строительства крематория - ООО «Мемориал-Юг». Объект намечено возвести на новом городском кладбище в районе хутора Копанского, инвестор уже оформляет необходимые документы на предоставление земли.

- Проект реально нужен городу, - сообщил на брифинге начальник управления инвестиций и развития МСП администрации Краснодара Артем Анацкий. - Но в части объемов бюджетных инвестиций реализация его на данный момент невозможна.

Необходимость строительства крематория обусловлена востребованностью. Сейчас порядка 200 тел ежемесячно отвозят краснодарцы в Новороссийск. Там находится пока единственный крематорий на Кубани.

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