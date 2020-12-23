Близ кладбища хутора Копанского, что под Краснодаром, появится крематорий. Его построят по системе государственно-частного партнерства: так велит буква закона.- Готовятся документы для конкурсных процедур, - заявил во время брифинга глава Краснодара Евгений Первышов. – Затем будет проект, после – строительство.Необходимость строительства крематория обусловлена востребованностью. Градоначальник заявил, что сегодня порядка 200 тел ежемесячно отвозят краснодарцы в Новороссийск. Там находится пока единственный крематорий на Кубани.