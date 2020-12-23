В Краснодаре очень много внимания уделяют строительству социальных объектов и благоустройству города. На брифинге с журналистами глава города Евгений Первышов заявил, что цели и задачи по строительству, а также ремонту дорог краевой столице в 2020 выполнены на все 100%.Что касается строительства школ, то сейчас в Краснодаре их возводят 7 штук.- Хороший проект школы «Перспектива». в Центральном округе сейчас на сдаче новый корпус гимназии 92, в 2021 году туда уже пойдут дети, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. – Также ведем активную работу по поиску и приобретению земель для новых школ. Чтобы нормализовать нагрузку в школах, потребуется еще три года.В Краснодаре идет активная работа, по словам градоначальника, в сфере дошкольного образования. Порядка 10 объектов уже возвращены в муниципалитет.