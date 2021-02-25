Минздрав ответил на видеообращение жителя Кубани о ржавой машине скорой

На машину без слез не взглянешь. Фото: instagram.com/kupro_way

- Пост-боль, - с грустной ноты начал свое видеообращение автор ролика Юрий Купро. - Ко мне обратились жители станицы Ирклиевской Выселковского района, где я родился. Земляки прислали фото и видео с их машиной скорой помощи.

Мужчина показал спецавтомобиль, на который, действительно, страшно взглянуть. Видно, что машина явно старая, на авто видны следы ржавчины, а выбитое стекло так и не заменили, а просто заклеили пленкой.

- Как можно возить живых людей в этом дырявом ведре? На улице лютые морозы! Это скорая дырявая насквозь, - возмущенно говорит Юрий.

Фото: instagram.com/kupro_way

Мужчина недоумевает, как эта машина могла пройти техосмотр. Потому он публично обратился к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и разобраться.

Фото: instagram.com/kupro_way

После того, как видео поржавевшей машины появились в сети, министерство здравоохранения Краснодарского края прокомментировало ролик.

Фото: instagram.com/kupro_way

- Автомобиль на фотографиях не используется в качестве машины скорой медицинской помощи, - заверили «Комсомольскую правду» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - В настоящее время он подготовлен к списанию.

Ранее этот автомобиль использовался только для доставки хозяйственных изделий во врачебную амбулаторию поселка Ирклиевского. Но пациентов в машине, по данным минздрава региона, не перевозят.

Ранее сообщалось, что кубанский минздрав объяснил очереди у мобильных пунктов вакцинации. Местные жители даже начали переживать, что прививок хватит не всем желающим.

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