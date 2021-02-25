С каждым годом на юг страны перебираются все больше и больше людей. Кто-то остается здесь на лето, а кто-то меняет прописку на постоянную. Благодатный климат, хорошая экология, близость Черного и Азовского морей и возможность найти работу - все это манит жителей разных уголков России. Потому Краснодарский край занимает 6 место в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни.В сложный пандемийный год регион смог удержать экономику.- В 2020 году в крае не была остановлена ни одна социальная стройка, мы сохранили все социальные госпрограммы, - прокомментировал рейтинг губернатор Вениамин Кондратьев. - В активной стадии реализации и ряд крупных инфраструктурных проектов. В целом объем инвестиции сохранился практически на уровне 2019 года. Крупный бизнес готов вкладывать в край.Что же касается самих населенных пунктов, то предпочтение у жителей разнятся. Кто-то ищет домик в тихом поселке, а кто-то полноценную жизнь видит лишь в крупном городе. Так, например, по мнению экспертов института территориального планирования «Урбаника», комфортнее всего жить в Краснодаре. Отметим, что кубанская столица возглавляла рейтинг и в 2020 году.– В Краснодаре высокие показатели по обеспеченности жильем, торговле и климату, а также доступности транспорта, - говорит управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков.А ранее Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг по оценке качества жизни, основываясь на итогах 2020 года. В список вошли три города Краснодарского края.- Исследование проводилось в городах с населением более 250 тысяч человек на основании соцопросов, - объясняли в университете. - Опросы проводились на протяжении года в разное время. Более 700 респондентов собирали мнения в каждом городе.Восьмую строчку занял Сочи, набрав 76 баллов. Краснодар оказался аж на 17-м месте с 73 баллами. Новороссийск оказался на 23-й позиции (72 балла).