Беднякам тут нечего делать: как выглядит знаменитый гольф-клуб в Геленджике

Гольф-клуб в Геленджике
Фото: Михаил ЛУКАШОВ
Позволить себе это развлечение может не каждый. Чтобы поиграть в гольф на единственном в Краснодарском крае поле, надо отдать от 6000 рублей и выше.
Гольф-клуб в Геленджике
Фото: Михаил ЛУКАШОВ
Поэтому эта игра больше для состоятельных персон. А годовой абонемент (только хранение инвентаря) обойдет в 250 000 с человека.
Гольф-клуб в Геленджике
Фото: Михаил ЛУКАШОВ
Поэтому сюда приезжают с клюшкам те, кто может себе позволить так раскошелиться. А еще под Геленджиком проводят всероссийские соревнований по гольфу.
Гольф-клуб в Геленджике
Фото: Михаил ЛУКАШОВ
Территория у клуба – огромная - более 80 гектаров.
Гольф-клуб в Геленджике
Фото: Михаил ЛУКАШОВ
А какие виды отрываются, просто глаз не оторвать.
Гольф-клуб в Геленджике
Фото: Михаил ЛУКАШОВ
С одной стороны – море, с другой – горы!
Гольф-клуб в Геленджике
Фото: Михаил ЛУКАШОВ
Сам клуб находится на Тонком мысе. От центра Геленджика всего 7 км.
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