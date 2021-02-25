Беднякам тут нечего делать: как выглядит знаменитый гольф-клуб в Геленджике

Гольф-клуб в Геленджике Фото: Михаил ЛУКАШОВ

Позволить себе это развлечение может не каждый. Чтобы поиграть в гольф на единственном в Краснодарском крае поле, надо отдать от 6000 рублей и выше.

Гольф-клуб в Геленджике Фото: Михаил ЛУКАШОВ

Поэтому эта игра больше для состоятельных персон. А годовой абонемент (только хранение инвентаря) обойдет в 250 000 с человека.

Гольф-клуб в Геленджике Фото: Михаил ЛУКАШОВ

Поэтому сюда приезжают с клюшкам те, кто может себе позволить так раскошелиться. А еще под Геленджиком проводят всероссийские соревнований по гольфу.

Гольф-клуб в Геленджике Фото: Михаил ЛУКАШОВ

Территория у клуба – огромная - более 80 гектаров.

Гольф-клуб в Геленджике Фото: Михаил ЛУКАШОВ

А какие виды отрываются, просто глаз не оторвать.

Гольф-клуб в Геленджике Фото: Михаил ЛУКАШОВ

С одной стороны – море, с другой – горы!

Гольф-клуб в Геленджике Фото: Михаил ЛУКАШОВ

Сам клуб находится на Тонком мысе. От центра Геленджика всего 7 км.

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