Полуобнаженные в снегу: девушки устроили пикантные фотосессии в горах Сочи

Фото: instagram.com/polina_ibra

В конце марта в Сочи ежегодно проходит массовый спуск с гор. Участники наряжаются в необычные костюмы, но большинство девчат выбирают самый эффектный образ - купальник и лыжи. Но многие красавицы не дожидаются карнавала и раздеваются уже сейчас. Многие туристы признаются - в этом сезоне на заснеженных трассах то и дело мелькают длинные ножки и аппетитные формы.

Так, например, на Розе Хутор внимание отдыхающих привлекла блондинка в ярко-желтом купальнике со шлемом на голове. Девушка катала на сноуборде, а в какой-то момент разделась и устроила пикантную фотосессию прямо на фоне белых вершин.

Фото: instagram.com/polina_ibra

Стоит сказать, снимки и правда получились шикарные. Когда фигурка что надо - грех не показать!

Еще одна красотка записала забавное видео, как она едет по трассе, а затем делает пару глотков из фляги и через секунду на ней из одежды лишь крохотные лиловые бикини. На белоснежной коже девушки выглядит он потрясающе. Да и саму задумку многие оценили по достоинству.

Не смогла оставить равнодушными лыжников и сноубордистов брюнетка в милом фиолетовом купальнике.

Фото: instagram.com/olesya_buinova

Эта нимфа успела и покататься, и сделать фото на память, и поснимать себя на фоне живописных пейзажей.

Но один из самых горячих заездов устроила девушка в слитном купальнике, который отлично подчеркивал ее пятую точку. Выглядела сноубордистка на трассе просто сногшибательно. Как оказалось, девушка - профессиональный фитнес-тренер, потому о том, как быть стройной, она знает все.

Такие смелые модели очень нравятся публике. Очевидцы с удовольствием их тоже снимают на свои телефоны и отправляют в паблики и в соцсети.

- Кто на что горазд, - комментируют пикантные фотосессии пользователи. - Кто-то показывает мастерство спуска, а кто-то - себя.

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