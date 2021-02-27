9-летней жительнице Геленджика требуются дорогостоящие лекарства. У девочки редкое генетическое заболевание - муковисцидоз- За этой улыбчивой белокурой девчонкой тонна боли и борьбы с муковисцидозом, - пишет ее мать Екатерина Синебрюкова на своей странице в Instagram. - За моей улыбкой тонны отписок от должностных лиц, пустых ожидании и слез. Она сильнее меня в миллиард раз, но и я не сдамся.Екатерина Синебрюкова откровенно рассказывает о своих злоключениях, связанных с получением препаратов, которые положены ее дочери бесплатно.- На мое последнее обращение Росздравнадзор прислал ответ, что Минздрав Краснодарского края незамедлительно, в срок до 17.02.2021, должно было принять меры, обеспечить мою дочь препаратами, отчитаться перед Росздравнадзором и мной о проделанной работе, а также взять под контроль сложившуюся ситуацию, - пишет мать девочки. - Сегодня 25 февраля, лекарств нет.По словам женщины, 30 марта 2020 года ей был выписан первый рецепт на 100 упаковок креона, который до сих пор не обеспечили.- На сегодняшний день на отсроченном обслуживании Креон 10000 - 164 упаковки, Креон 25000-85 упаковок, - сообщает мать. - Препарат жизненно необходим, замене не подлежит. Без данного препарата ребе нок не может принимать пищу.КОНКРЕТНООфициальный комментарий Министерства здравоохранения Краснодарского краяДля обеспечения лекарствами льготных категорий граждан министерство здравоохранения Краснодарского края на постоянной основе перераспределяет остатки медицинской продукции между муниципальными образованиями. В 2020 году в уполномоченную аптечную организацию Геленджика направлено: 221 упаковка лекарственного препарата «Креон» по 25 000 и 10 000 ЕД, специализированный продукт лечебного питания «Нутринидринк» в количестве 180 упаковок, а также препарат «Урсофальк суспензия».Согласно реестру обслуженных рецептов, в 2020 году и за истекший период 2021 года пациентка обеспечена лекарственными препаратами на сумму более 1,9 млн рублей, в том числе 2 февраля 2021 г. препаратами «Креон» и «Урсофальк».В настоящее время министерство здравоохранения проводит закупку лекарственного препарата «Натрия хлорид 0,9 %» и специализированного продукта лечебного питания «Нутринидринк». Продукцию направят в уполномоченные аптечные организации в соответствии с заявками медицинских организаций для обеспечения граждан по льготным рецептам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Кубани начали выдавать лекарства для амбулаторного лечения больных коронавирусомНа закупку лекарств для пациентов с COVID-19,проходящих лечение дома , из федерального бюджета на Кубань было направлено более 200 млн рублей. Контракты на поставку медикаментов уже заключены почти на всю эту сумму. Лекарства уже начали поступать в регион. Это противовирусные, антитромботические средства, а также антибиотики (продолжение)