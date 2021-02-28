Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 февраля 2021: Более 2 тысяч россиян прошли реабилитацию после COVID-19 в сочинских здравницах

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 28 февраля 2021.

В Краснодарском крае число больных коронавирусом начинает стабилизироваться. Продолжительное время число выздоровевших от опасной инфекции превышает число заболевших. По последним данным в регионе 158 зараженных. Среди них: трое – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 38 тысяч человек.

- Сейчас 73 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1915 человек в крае скончались от коронавируса.

Жители разных российских регионов проходят реабилитацию после COVID-19 в здравницах Сочи. Программы после тяжелой болезни предлагают более 20 санаториев.

– Еще с советских времен Сочи был ориентирован не тол