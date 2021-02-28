Не только жители города Тимашевска, откуда родом Илья Худоба, пытаются спасти трехлетнего малыша Илью Худобу. К сбору средств присоединилась вся Кубань и многие регионы страны. У ребенка диагностировано генетическое заболевание СМА 2 типа. Ему срочно нужен укол «Золгенсма». Препарат стоит около 168 млн рублей. Но сбор идет крайне медленно. На счета от неравнодушных к судьбе малыша поступило только 8 млн рублей. Оставшуюся сумму родителям нужно где-то найти меньше чем за три месяца. Здоровье ребенка идет уже на дни.- Мама Ильи – сотрудник МВД. Помогают обычные граждане и сотрудники ведомства. Но нас очень мало. Просим помочь, скоро будет поздно, - умоляют близкие семьи.Генетический препарат, который запатентован в Америке, вводится детям с малой массой тела. Родителям Илюши поставили условие, что мальчик должен весить не более 13,5 килограмма. Уже сейчас он весит меньше 13 килограммов. Помощь ему нужна не просто срочно, а экстренно.Реквизиты для помощи:Сбербанк 4276 1609 5037 7607Альфа-банк 5559 4937 0485 7078ВТБ банк 5368 2901 3395 308589615171770, получатель - Евгения Александровна П.QIVI кошеле к: 89615171770PayPal: PayPal.me/smailikiluwaБФ «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»СМС на короткий номер 3434 со словом ХУДОБА 300 (где 300 сумма пожертвования)БФ \\"ЦВЕТЫ ДОБРА\\"СМС на короткий номер 3434 со словом ИЛЯ 300 (где 300 сумма пожертвования)Страничка мамы в Instagram @smailik_iluwa, @evgeniya83_ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрокуратура вмешалась в ситуацию с лечением детей дорогостоящими лекарствами на КубаниУ одной из девочек диагностировано редкое генетическое заболевание – муковисцидоз. Ее маме через соцсети пришлось просить препараты для ребенка (читайте далее)