Песни, пляски и блины с икрой: Анна Нетребко показала как отмечает масленицу в Краснодаре

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

В последнее время оперная дива Анна Нетребко все чаще проводит время на родине. По всей видимости, заточение из-за карантина звезда перенесла тяжело. Еще бы - в Европе было закрыто буквально все, людям приходилось сидеть в четырех стенах на протяжении нескольких месяцев. Так что теперь певица старается использовать любую возможность, чтобы прилететь в Краснодар. В начале января вместе с отцом и друзьями она отметила рождество. А теперь нашелся еще один повод - наступление весны и приближающаяся масленица.

Несмотря на то, что блинная неделя начнется с 8 марта, отмечать Анна Нетребко решила заранее. Уже по старой традиции она устроила пышное застолье. За большим столом в доме отца звезда собрала родню и близких.

О семейном празднике оперная дива непременно рассказала в своем Instagram.

- Не знаю, как у вас, ребяты — а у нас в Краснодаре Весна — это Масленица! Блины и песни! И 4 поколения вместе за столом! — написала артистка на своей странице и приложила десятки фотографий и видео.

На снимках видно, что стол звезды ломится от разных блюд. Она угощала всех блинами и красной икрой. Кстати, Анна приехала с сыном Тьяго, который нежно обнимал дедушку на нескольких фото.

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Не обошлось, конечно же, и без песен. Оперная дива не устает выступать на сцене, так что любит вместе с близкими друзьями исполнить какие-то композиции.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что среди родных Нетребко выглядит еще счастливее.

Стоит сказать, что Анну Нетребко нередко можно встретить на улицах Краснодара. Чаще всего она гуляет по Красной, бывает певица и парке Галицкого.

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