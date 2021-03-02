В Сочи школьник пырнул себя ножом, чтобы мама не ругала за опоздание

Фото Светланы Маковеевой

20 февраля в дежурную часть отдела полиции в поселке Лазаревском в Сочи позвонила чрезвычайно взволнованная 32-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что ее 15-летний сын пришел домой весь в крови и с раной на ноге. Сын рассказал маме, что вечером на него на улице напал незнакомый мужчина, который и ударил его ножом в ногу.

На место тут же выехал наряд полиции. Полицейские подробно опросили парня, и тут же нашли в его рассказе множество нестыковок. Он постоянно путал время и место нападения, а также не смог сообщить даже приблизительные приметы нападавшего.

Фото Светланы Маковеевой

В конце концов подросток признался, что накануне остался ночевать у своего приятеля, ничего не сообщив об этом маме. Зная крутой нрав матери, парень понимал, что по возвращении домой ему крепко влетит.

- Желая разжалобить мать,подросток сам ударил себя ножом в бедренную часть ноги. А матери рассказал историю о мнимом «нападении»,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас в полиции решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях по факту произошедшего.

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