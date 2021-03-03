«И ножки свесила»: В Сочи туристка в купальнике скатилась с горы, сидя на шее у сноубордиста

Скрин видео: @kypkap

В Сочи туристы горнолыжных курортов Красной Поляны находят все новые варианты развлечения на склонах, в том числе и очень рискованные. В сеть выложили очередное пикантное видео.

На этот раз туристка в купальнике скатилась с горы, сидя на шее у сноубордиста. Белый халат парня развивается на ветру как плащ героя. Для большей выразительности ловкий райдер держит в руках газету, очевидно демонстрируя этим, что выехал на трассу сразу после утреннего чая в номере отеля.

Ролик вызвал бурю обсуждения в соцсетях. Некоторые пользователи узнали в парне – популярного блогера.

Скрин видео: @kypkap

Маневр получился не самым удачным. В финале ролика парень и девушка падают. Зная особую колкость весеннего снега в горах, нетрудно представить гамму неприятных ощущений для полуодетой молодой пары.

Разумеется, поведение на горнолыжном склоне противоречит всем правилам безопасности, создает угрозу не только для шутников, но и для других райдеров.

Напомним, что в Сочи приступили к обсуждению свода правил поведения на горнолыжных курортах. Документ намечено разработать в течение марта, он будет утвержден на уровне субъекта Федерации. Затем планируется внести изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, закрепив степень ответственности и меру наказания для катающихся на снежных треках в состоянии алкогольного опьянения и другие нарушения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что многие туристы признаются - в этом сезоне на заснеженных трассах то и дело мелькают длинные ножки и аппетитные формы.

Так, например, на курорте «Роза Хутор» внимание отдыхающих привлекла блондинка в ярко-желтом купальнике со шлемом на голове. Девушка катала на сноуборде, а в какой-то момент разделась и устроила пикантную фотосессию прямо на фоне белых вершин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Голая фотосессия в горах Сочи»: Туристка сбросила одежду на хребте Аибга

Одна из курортниц поднялась выше 2 тыс. метров над уровнем моря, чтобы сделать ню-фото (читайте далее)