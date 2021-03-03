Есть даже домик для гостей: как выглядит шикарный особняк родителей Михаила Галустяна в Сочи

Михаил Галустян. Фото: кадр из клипа "Хочу тебя любицца"

Любимец отечественной публики, шоумен и комик Михаил Галустян родился и вырос в Сочи. Никто в его семье и не думал, что однажды успех и деньги к нему придут за то, что он очень удачно пошутит.

Юмор Миша сделал своей профессией, а не медицину, как хотела его мама - медсестра одного из сочинских травмпунктов.

Успокаивает то, что "гражданская" специальность не принесла бы квнщику таких зарплат, на которые он смог бы помочь родителям разбить настоящий райский уголок посреди курортного города.

Родители Михаила живут в Сочи Фото: "Экспресс-газета"

Сусанна Ардашовна и Сергей Ншанович очень благодарны ему. Дело в том, что в команде была почти военная дисциплина и неплохая зарплата. В 17 лет Миша получил за летний сезон 15 тысяч (стипендия в вузе тогда была 100 рублей). Все до копейки отдал маме.

Выступления с «Утомленными солнцем» сделали Галустяна суперпопулярным. Пока он гастролировал со своей командой, поклонницы забрасывали родителей письмами и подарками. В квартире по сей день хранится два мешка сувениров.

Сейчас Михаил со своей женой Викой живет в Москве. Но как бы ни был занят, он каждый день звонит в Сочи, справляется о здоровье родителей.

Миша очень любит делать подарки своим близким. Сын ни разу не забыл о дне рождения мамы. Каждый год 31 декабря в квартире его родителей на пороге появляется посыльный с огромным букетом роз от Миши.

Дом у родителей Михаила в Сочи немаленький. Есть даже гостевой. Фото: "Первый канал"

Если бы не Мишина популярность, вряд ли бы на пороге их огромного и гостеприимного дома появилась программа Первого со строительными инструментами.

Тогда телевизионщики сделали для родителей Галустяна шикарную беседку для семейных торжеств. Рядом с ней есть бассейн. Купаться в нем можно даже зимой. И не из-за теплого южного климата, он с подогревом.

Телевизионщики недавно обустроили им беседку. Фото: "Первый канал"

Кстати, Миша с женой и дочерьми очень комфортно пережил здесь самоизоляцию. О таком уединении можно было бы только мечтать.

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