Новый триумф: клип Михаила Галустяна за два дня набрал больше миллиона просмотров

Михаил Галустян снял очередной клип

Шоумен и комик Михаил Галустян продолжает сольную карьеру в музыкальной индустрии. В воскресенье, 14 февраля, на YouTube появился новый клип Супер Жорика на песню "Чао! Чао!".

За первые два дня видео посмотрели более миллиона раз. К настоящему моменту под роликом уже свыше 1,050 млн просмотров.

- Мы сделали его, как мультфильм, - рассказал сам Михаил Галустян в эфире у Ивана Урганта.

В нем он высмеивает отечественный шоу-бизнес. Оказавшись на дне то ли океана, то ли моря герой Галустяна встречает различных "существ". У них лица главных звезд эстрады и Сети. Например, Ольга Бузова и Давид Манукян показаны в виде гигантских спрутов, Тимати в образе татуированного морского котика, Моргенштерна вообще превратили в пришельца, и многие другие.

Напомним, дебютный клип у Супер Жорика вышел осенью 2019 года. Тогда видео на песню "Хочу тебя любицца!" тоже набрало свыше миллиона просмотров в первые два дня.