Что произошло после съемок нового клипа Михаила Галустяна

В новом клипе Михаил Галустян предстает в образе мультипликационного героя Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комик Михаил Галустян записал новый клип на свою шуточную песню "Чао! Чао!". В нем он предстает в образе мультипликационного героя. Под зажигательные мотивы - смесь кавказских и южноевропейских мелодий - он исследует подводный мир российского шоу-бизнеса. Анимацию создала армянская компания «Студия Анимации Саакянц», а продюсером клипа выступил близкий друг Галустяна — Гарик Мартиросян.

Там персонаж Галустяна натыкается на ерша Конора Макгрегора, тюленя Тимати, краба Юрия Дудя, акулу Екатерину Варнаву и многих других знаменитостей.

К слову, многие, кто посмотрел этот клип (а таких уже больше миллиона), такой ход посчитал неоригинальным.

- Все сейчас лезут в музыку. А надо оставаться тем, кем тебя полюбили зрители, - пишут под клипом недоброжелатели.

Надо сказать, что это уже третий музыкальный опыт Михаила Галустяна. Дебютная песня "Хочу тебя любицца" стала хитом прошлого лета.

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