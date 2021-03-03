Вокруг России за 283 дня: в Сочи стартовала уникальная экспедиция «РоссиЯ-2021»

Фото пресс-службы ОЦ "Сириус"

«РоссиЯ-2021»-проект, уникальный во многих смыслах. Беспрецедентны как параметры маршрута - за 283 дня девятеро отважных и опытных путешественников, среди которых пятеро жителей Кубани, преодолеют более 34 тысяч километров по территории 50 регионов России.

Фото пресс-службы ОЦ "Сириус"

Так и по способу передвижения- участники проекта используют в путешествии велосипеды, автомобили и даже ледокол, на котором они пройдут по Северному морскому пути.

Будет и длительный пеший переход через Саянский хребет, и сплав по горным рекам.

За грандиозным путешествием можно будет наблюдать почти в режиме реального времени – участники планируют выкладывать все происходящее в соцсетях. В пути к отважным путешественникам будут присоединяться волонтеры из числа местных жителей десятков регионов, которые выступят в роли проводников.

Фото пресс-службы ОЦ "Сириус"

- Цель экспедиции- показать Россию во всей ее красе. Большинство людей у нас и не представляет себе, насколько огромна и прекрасна наша страна, мы постараемся восполнить этот пробел,- рассказал директор Центра туризма и экскурсий Кубани, член регионального отделения Русского географического общества Константин Мержоев.

Фото пресс-службы ОЦ "Сириус"

В пути участники похода вокруг России намерены записать лекции по истории и географии различных регионов, а также снимут документальный фильм. В числе участников есть журналист и блогер.

Фото пресс-службы ОЦ "Сириус"

Утром 3 марта экспедиция стартовала с территории ОЦ «Сириус» под Сочи. Впереди первый и один из наиболее сложных этапов- путешественникам предстоит проехать почти 7 тысяч километров от Сочи до Мурманска на велосипедах. На старте группу сопровождали учащиеся «Сириуса», проехав вместе с ними несколько километров.

Экспедиция завершится в конце декабря 2021 года в Сочи.

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