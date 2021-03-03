Землевладелец номер один: предприятие Ткачева возглавило рейтинг Forbes

Александр Ткачев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"Агрокомплекс" имени Ткачева на Кубани снова лидирует по количеству земель, принадлежащих предприятию.

Первая строчка остается за фирмой семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, владеющей обширными земельными наделами в самых дорогих регионах страны, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области, — 88,6 млрд рублей, сообщает журнал Forbes.

Следующие позиции у "Продимекс" (65,1 млрд рублей) и у компании "Мираторг" (49,1 млрд рублей).

Напомним, Александр Ткачев уже несколько лет не у власти. Теперь он бывший губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства РФ. И сейчас значится председателем совета директоров «Агрокомплекса имени Н.И. Ткачева». Зато отсутствие публичности помогло экс-главе Краснодарского края вплотную заняться развитием бизнеса.

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