Водитель грузовика случайно похоронил 5-летнюю девочку под слоем удобрений

Машину перегноя случайно высыпали на ребенка

В шоке от этой истории вся станица Старомышастовская Динского района Кубани. Пока следователи проводят проверку, родители пятилетней Маши Ивановой (имя изменено) готовятся к ее похоронам.

В тот, день, когда девочки не стало, она выбежала из частного дома поиграть во дворе. А потом – будто пропала. Родители искали Машу по всему двору, изучили все комнаты в доме, и когда нашли, мама упала в обморок. Девочка была заживо схоронена в куче перегноя, который они заказали, чтобы рассыпать в огороде...

- Вечером 40-летний водитель КаМАза привез семье перегной – им был заполнен весь кузов. Во время выгрузки во дворе рядом с грузовиком гуляла 5-летняя дочь хозяина дома, на которую упала выгружаемая земляная смесь, - говорит официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Водитель грузовика просто не увидел во дворе ребенка, и чтобы скорее выгрузить перегной, высыпал его и уехал.

Бездыханную Машу через время нашли ее родители под кучей этой земли с навозом.

- В настоящее время идет расследование уголовного дела, выясняются все обстоятельства случившегося, - пояснила Наталья Трифанова.

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