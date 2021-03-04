Певица Ханна устроила откровенную фотосессию в бикини в заснеженных горах Сочи

Фото: instagram.com/offi_hanna

Певица Ханна и ее супруг генеральный директор Black Star Пашу (Павел Курьянов) три дня покоряли заснеженные горы в Сочи. Фотографиями с отдыха известная российская пара активно делится на своих страничках в Instagram.

Один из снимков особенно порадовал поклонников – перед объективом камеры Ханна предстала на лыжах полуобнаженной. Она надела леопардовый купальник, а сверху накинула белый банный халат, при этом фото сделано на фоне заснеженного курорта.

- Наконец-то пришла весна. Не только по календарю, но и в душе, — подписала снимок певица.

Фото: instagram.com/offi_hanna

Поклонники пришли в восторг от публикации и стройной фигуры звезды.

"Какая ты смелая", "Бессовестно красивая", "Бедра - потрясающие", "Оденься, снег растает от такой горячей штучки", - комментируют подписчики снимок.

В другой публикации Ханна назвала поездку в Сочи волшебной и очень продуктивной.

- Мы накатались, отдохнули, и даже успели поработать, вкусно кушали, и наслаждались временем вместе. А главное, мы поставили малышку на лыжи! Ей так нравится вся эта движуха, никаких капризов, перемен настроения, в отличии от нахождения дома, - написала исполнительница.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Пашу и Ханна покатались в снег на подъемниках, промчались с ветерком на санках с собачьими упряжками, а также устроили зажигательные танцы в снегопад.