Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 марта 2021: в регионе не осталось закрытых из-за COVID-19 школ и детских садов

Фото: sochi.ru.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на снижение. Но расслабляться нельзя: кубанцы продолжают болеть опасной инфекцией. По последним данным, в регионе 145 зараженных. Среди них: пятеро – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 39 тысяч человек.

- Сейчас 80 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1987 человек в крае скончались от коронавируса.

Дети, как известно, меньше всего подвержены ковиду. Заболеваемость в образовательных учреждениях региона удалось свести к минимуму. Сегодня в Краснодарском крае уже не осталось закрытых из-за COVID-19 школ и детских садов. Но некоторые группы и классы отправлены на карантин.

– Закрыты четыре группы в трех детских садах Горячего Ключа, Краснодара и Туапсинского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве образования, науки и молодежной политики региона. – На дистанционное обучение переведены шесть классов в шести школах Краснодара, Туапсинского, Щербиновского, Выселковского и Динского районов;

Кроме того, около 280 студентов вузов края из-за контакта с заболевшими коронавирусом переведены на онлайн формат обучения, при этом более 75 тысяч юношей и девушек в 46 институтах обучаются очно.

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