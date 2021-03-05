Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 марта выросло на 142

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости.

По данным на 5 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 142 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Армавир, здесь выявили 33, 28 и 8 новых случаев соответственно.

- По шесть заболевших выявили в Новороссийске и Тихорецком районе. По пять – в Динском, Кавказском и Отрадненском. По четыре положительных результата получили пациенты в Анапе и Горячем Ключе, Туапсинском и Брюховецком районах. По три случая COVID-19 зафиксировано в Геленджике, Выселковском, Ейском, Староминском и Мостовском районах. По два – в Кореновском, Белоглинском и Курганинском. Единичные случаи заболевания отмечены в Апшеронском, Приморско-Ахтарском, Северском, Успенском, Щербиновском, Новопокровском, Гулькевичском, Новокубанском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что по данным на 5 марта среди заболевших – 12 детей, самому младшему пациенту семь месяцев. В настоящее время 81 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 77 – на ИВЛ, четверо – на ЭКМО.

Также "Комсомолка" сообщала, что по данным на 5 марта количество летальных случаев увеличилось на 13, пациенты ушли из жизни в девяти районах края. С начала пандемии в регионе количество смертей от инфекции достигло двух тысяч.