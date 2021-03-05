Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 5 марта выросло на 13

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 5 марта количество летальных случаев увеличилось на 13, пациенты ушли из жизни в девяти районах края. С начала пандемии в регионе количество смертей от инфекции достигло двух тысяч.

- В Краснодаре умерли две 59-летние местные жительницы и 87-летняя пациентка из Павловского района. В Сочи врачам не удалось спасти трех человек – 71-летнего и 72-летнего мужчин и женщину 80 лет. В Усть-Лабинске скончался 69-летний мужчина из Гулькевичского района. В Крымском районе – 60-летний местный житель и пациентка из Анапы 48 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также в Туапсе умерла женщина 77 лет, в Красноармейском районе – 68 лет, а в Новороссийске - 83 лет. В Лабинске ушел из жизни пациент 66 лет из Новокубанского района.

В оперштабе добавили, что у всех заболевших коронавирусом развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие патологии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 5 марта в госпитали края попали еще 142 человека, среди заболевших – 12 детей.