День цветовода! На Кубани к 8 марта продавцы взвинтили цены

Фото Михаил Константинов

Как правило, у цветочников два пика продаж на мартовских праздниках. «Офисный»-когда перед длинными выходными цветы покупают женщинам-коллегам, и «домашний»- как правило, это и есть собственно 8 марта, когда цветы мужчины несут уже домой.

Фото Михаил Константинов

Оба этих дня отличаются не только рекордным объемом продаж цветов, но и рекордными же ценами на них. В Сочи цветы в преддверии 8 марта подорожали в среднем на 20%. Розы- 120-150 рублей за штуку. тюльпаны-по 70-80, букет нарциссов-100-150.

За 50 рублей можно взять, например, букетик мимозы, больше похожий на веник - акация серебристая в этом году из-за необычайно теплого января, появилась гораздо раньше срока и теперь уже почти отходит.

Фото Михаил Константинов

Примечательно, что цветочные цены у легальных продавцов на Центральном рынке Сочи, и бабушек в переулках поблизости практически ничем не отличаются.

На сочинском рынке принято торговаться. Это давняя традиция,- местные покупатели и продавцы спорить о цене любят и умеют. Говорю с продавщицей:

- Почем тюльпаны у вас?

-70 за штуку

- Беру 11 штук за 650

- Ага, щас! 750!

- 700 или я ухожу..

- Идет

- И вы завернете в бумагу

- Конечно, что я — так человеку отдам, как веник какой-то.

Фото Михаил Константинов

Лайфхак- на рынке можно заказать и оплатить цветы заранее, а забрать 8 марта. Так выйдет ощутимо дешевле, ибо к 8-ому продавцы намерены повысить цены еще процентов на 10-15, в чем они с готовностью признаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи на границе с Абхазией таможня оформила первую коммерческую партию мимозы

Первая «цветочная» декларация была подана на 200 кг цветов. В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше. Обычно массовый завоз начинается на две-три недели позже.(читать далее)