Нужно оставить целое состояние: Сергей Лазарев возмутился ценами на экипировку в Красной Поляне

Фото: www.instagram.com/lazarevsergey

Сейчас в Красной Поляне отдыхает популярный певец Сергей Лазарев. Его туда возвели друзья. Сам певец признался, что раньше не катался на сноуборде. Прогуливаясь по магазинам Красной Поляны вместе с твоей подругой Кариной Коробовой, Лазарев был возмущен стоимостью горнолыжной экипировки в Красной Поляне.

- Решили пройтись по магазинам, чтобы купить снаряжение какое-то. И хочется сказать, что лучше бы не ходили, потому что нужно отставить целое состояние за какой-то костюмчик для горнолыжного спуска. Грусть-печаль, - возмутился певец.

Подписчики Лазарева согласились с ним. Местные жители даже шутили, что в дешевле в Швейцарию слетать на частном самолете и закупиться там. Другие посоветовали Лазареву сэкономить денег и взять вещи в прокате.

Певец все же купил себе комплект одежды и снаряжения и отправился на склон.

Фото: www.instagram.com/lazarevsergey

- Честно говоря, всегда считал, что отдых в горах со снегом и лыжами — совсем не мое. Но друзья пригласили поехать, и я согласился за компанию. И скажу я вам, это кайф! Такие эмоции! Нисколько не пожалел! Сегодня по началу, конечно, нападался, но потом, спустя 3 часа работы с инструктором, я освоил сноуборд! И поехал! Теперь будем переходить на трассы посложнее, — Сергей Лазарев в своей Instagram.

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