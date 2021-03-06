«Да, я невеста из деревни»: Шеф-повар Константин Ивлев сыграл шумную свадьбу с молодой моделью на ее родине - в кубанской станице

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Популярный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев сыграл шумную свадьбу с молодой моделью Валерией Куденковой на родине невесты - в кубанской станице Тамань.

14 февраля бросивший жену шеф-повар "Адской кухни" пошел под венец с молодой любовницей, которая младше телеведущего почти на 20 лет (ей - 28, ему - 47). Пара расписались в столичном "Дворце Бракосочетания № 1". Но основные грандиозные торжества устроили в Краснодарском крае.

Фото: instagram.com /lera_kudenkova/

За неделю до главного торжества невеста в своем аккаунте в Instagram объявила розыгрыш приглашений на свадьбу для авторов лучшей love story. В числе специальных призов конкурса были заявлены ящик шампанского и полкилограмма черной икры.

- Что такое свадьба? Свадьба — это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет все нескромно! – поделился планами Ивлев и сдержал слово.

Широкую свадьбу на Тамани сыграли 5 марта в лучших казачьих традициях с бесконечными выкупами невесты и шумными станичными посиделками. Из местной церкви супруги приехали в запряженной лошадьми настоящей карете.

Невеста была одета в белое платье, декорированное искусными узорами в народном стиле, на женихе – вышитая рубаха с красным воротом. Гостей веселили артисты фолк-коллектива африканских казаков.

- Свадьба — это прекрасный, трогательный, волнующий праздник, - поделилась Валерия Куденкова. - Знаете, сила любви такова, что именно благодаря ей случаются необыкновенно счастливые моменты! В нашем мире всегда есть место любви, она повсюду, стоит лишь начать ее замечать, говорить о ней.

Для эпатажного ведущего это уже второй брак: с первой женой Марией он прожил 23 года, вырастил двоих детей. Однако, в прошлом году неожиданно грянул скандал: супруга уличила Ивлева в измене и подала на развод.

По словам шеф-повара, он встретил новую любовь, когда отношения в семье уже охладели, а роман с красавицей Валерией закрутил якобы уже после разрыва с супругой. Познакомилась пара... на рынке. Телеведущего заворожила девушка, которая ела немытую черешню прямо с прилавка.

О жизни Валерии Куденковой до знакомства с Констатином Ивлевым известно немного. Она родилась в кубанской станице Тамань на берегу моря.

Там и сейчас живут многочисленные родственники Валерии, знакомиться с ними этим летом приезжал и сам шеф. Ее бабушка более 40 лет трудится медсестрой в местной больнице.

Валерия Куденкова получила экономическое образование в Ростове-на-Дону, а в 2012-м году переехала в Москву. Девушка мечтает стать телеведущей, поэтому поступила на журфак МГУ, где учится на четвертом курсе.

- Да, я из деревни! – написала в Instagram молодая жена. - Относительно глухой! Да что тут греха таить - из «Тьмы Тараканьеи » (Тмутаракань), скверного городишка, по словам русского классика! А что это меняет? Счастливыми не рождаются — ими становятся! Так же как и несчастными, злыми и завистливыми!

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