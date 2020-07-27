2020-07-27T16:03:53+03:00
Общество

Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев побывал на сочинском рынке

Звезде экранов понравился колорит красок
Виталий КАРНАУХ
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Фото: instagram.com/ivlevchef/Фото: instagram.com/ivlevchef/
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Популярный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев сейчас находится в Сочи. Накануне звезда экранов побывал на центральном рынке Сочи. Впечатлениями от увиденного мастер-шеф поделился на своей страничке в Instagram.

- Даже только ради этого стоит приехать в Сочи, чтобы почувствовать весь колорит, красоту и вкусноту сочинского рынка. Я его всегда критиковал за ценообразование, но сейчас никого критиковать не хочу, потому что хочется насладиться, - рассказал Константин Ивлев своим подписчикам.

ivlevchefivlevchef
Кушайте витамины, друзья!
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Известный повар также порекомендовал все россиянам есть фрукты и ягоды, потому что это полезно. "Только в меру", - добавил телеведущий.

Напомним, ранее в Сочи "засветился" известный певец Андрей Григорьев-Апполонов - солист музыкальной группы "Иванушки", а теледива Алена Водонаева отдыхала в Геленджике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев побывал на сочинском рынке
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