На Кубани лжеврачи напали на пенсионеров, чтобы украсть постельное белье

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Кубани разыскивают лжеврачей, напавших на пенсионеров в хуторе Осечки Динского района. Здесь проживает пара пожилых супругов. Именно они пострадали от рук злоумышленников.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ранним утром неизвестные позвонили пенсионерам. У калитки, по словам хозяйки, стояла женщина, которой на вид 25-30 лет.

- Она худощавая, волосы черные кучерявые до плеч. Одета она была в медицинской халат, сверху - пальто темного цвета. На лице у нее была медицинская маска, - рассказывала правоохранителям 77-летняя Марина Семеновна (имена здесь и далее изменены - Авт.). - Я подумала, что это новый медик из поликлиники, сомнений никаких даже не возникло.

Злоумышленница тем временем воспользовалась доверием пенсионерки и стала "окучивать".

- Вам надо через час явиться в регистратуру поликилиники в станице Новотитаровской для прохождения осмотра специалистами по квоте, - четко произнесла лжеврач.

Марина Семеновна засуетилась и поспешила на прием. Вот только, когда пришла в медучреждение, выяснилось, что никто ее не вызывал.

Оказалось, что пока пенсионерки не было дома, неизвестные напали на ее 77-летнего супруга.

- Через полчаса, как жена вышла, я услышал во дворе дома какой-то разговор. Вышел на крыльцо и увидел двух мужчин, одному из них на вид 25-30 лет, рост около 170-175 сантиметров. Одет незнакомец был в кожаную куртку черного цвета, на голове черная вязаная шапка, на лице медицинская маска, - пытался описать налетчиков пенсионер. - Второму мужчине на вид 35-40 лет. Он, в отличие от своего худого товарища, полный, и выше сантиметров на 5. На нам была джинсовая куртка синего цвета, синие джинсы, а лицо скрыто маской.

Незнакомцы ворвались в дом, толкнули пожилого мужчину в кресло, а затем ударили его кулаком по лицу. Налетчики стали угрожать пенсионеру расправой, если он не скажет, где лежат деньги. Но у пенсионера наличных не было. Молодчики перерыли весь дом, но все тщетно - ни рубля не нашли. Чтобы не уходить с пустыми руками, злодеи не побрезговали и забрали четыре комплекта постельного белья. В свое время супругам их подарили родственники.

Забрав ценное, налетчики скрылись, а пенсионеры обратились в полицию. Ущерб составил около 25 тысяч рублей. Сумма, может, и небольшая, но для пожилых супругов ощутимая.

Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства преступной деятельности воришек, и проверяют, может быть, число потерпевших от их рук гораздо больше.

- Исследовав камеры видеонаблюдения, расположенные на продуктовом магазине в хуторе, удалось установить, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле Lada 217030 сине-зеленого цвета с госномерами 896ТО750, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - После того, как машину пробили по базе, выяснилось, что собственником авто является 24-летний житель города Новопавловска Ставропольского края.

По последним данным, автомобиль пересек границу Краснодарского края. Легковушка направлялась в Ростовскую область. Потому сейчас злоумышленников ищут не только на Кубани.

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