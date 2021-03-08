«Он хотел меня убить, потому что отказала!»: В Краснодаре прохожий спас избитую девушку, которую прятали в багажник

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я не хочу, чтобы вы меня снимали, - сквозь слезы, вытирая кровь на лице просит девушка.

- Покажи на камеру, это нужно, иначе его не накажут! - продолжает снимать парень, который минуту назад буквально вырвал хрупкую брюнетку из лап агрессора.

Мужчина силой затолкал ее в багажник своей машины. Чем бы закончилась эта история, неизвестно, но на счастье девушки мимо проходил молодой человек, который не смог остаться в стороне.

- Он тебя бил? Сильно? Он сам затолкал тебя в багажник? - на каждый вопрос испуганная девушка кивает головой. - Что он хотел с тобой сделать?

- Убить... - голос пострадавшей брюнетки дрожит от страха.

Этот жуткий случай произошел ранним утром 8 марта на кольце Красных партизан и Аэродромной.

- Мужчина избивал девушку до крови, затем засунул силой в багажник автомобиля, обещая вывезти и убить. Я проходил мимо и успел заснять всю эту картину. Хвала полиции - проезжали ППС. Они остановились после того, как я побежал за ними, - рассказывает автор ролика Алексей.

Этот мужчина затолкал девушку в багажник и пытался увезти ее.

Тем временем, агрессор пытался скрыться, но ему помешал товарищ парня, который решил помочь девушке. К этому моменту девушка выскочила из багажника, а полицейские перегородили путь мужчине на BMW.

Сам спаситель своим поступком не хвалится, более того, в соцсетях, куда он загрузил ролик, он объясняет, почему так сделал.

- Данное видео снималось дабы стать прямым и основным доказательством противоправных действий данного человека. Видео размещалось не с целью «похайпить», а чтобы создать резонанс, чтоб девушка со сломаным носом (а что еще показала экспертиза узнаем позже) была реально отгорожена от любых воздействий этого человека, - ответил Алексей на нападки. - Защищал громко звучит, я не принц в доспехах, но не думаю, что хоть кто-то бы остался равнодушен к человеку в багажнике, будь то девушка или парень.

В пресс-службе УМВД по Краснодару «КП» - Кубань» сообщили, что проверку по данному поводу проводят в Следственном комитете.

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