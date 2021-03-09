Пожар в кубанском хуторе 9 марта 2021: погибли мать и двое детей

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пожар в кубанском хуторе 9 марта 2021 произошел около 18 часов. В Тбилисском районе в огне в квартире погибла женщина и двое маленьких детей. В 18:27 диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Ленина хутора Северин.

В 18:28 к месту вызова направлены подразделения МЧС России. В 18:36, по прибытию к месту первого пожарного подразделения, установлено, что в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома произошло загорание вещей и мебели на площади 14 квадратных метров.

В 18.40 пожар был локализован, в 18:55 – ликвидирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К тушению привлекли 26 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС России - 6 человек и 2 машины. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В Тбилисском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей в результате пожара. Их тела были обнаружены после локализации огня. Возраст погибших: женщине 29 лет, детям 9 лет и 2 года. С места ЧП доставлен в больницу 26-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего Кропоткинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз для установления причины и очага возгорания, а также причин смерти женщины и детей.

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