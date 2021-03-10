«В 14 лет вся в бриллиантах и брендах»: Школьница из Сочи рассказала, кто одевает ее на миллионы

Фото: instagram.com/elina_5_5_5

В руки ведущим канала «Дымоход» Саше Великолепному и Максу Заводному попала девушка из Сочи. Влогеры встретили молодую барышню в столице возле ЦУМа и записали fashion-ролик в жанре «Сколько Стоит Шмот». Девушка представилась Элиной и сказала, что ей 14-ть. Но не на вид, не по фотографиям в Instagram ей столько не дашь, минимум - лет 20. Этот факт отметили и пользователи сети.

Девушка часто путешествует с родителями. Фото: instagram.com/elina_5_5_5

- Сколько стоит твоя одежда? – спросил блогер, удачно поймавший одетую на миллионы сочинку.

С обычной интонацией, не кичась, девушка перечисляет, что дизайнерские «тапочки» Fendi обошлись ей около 70 тысяч, куртка Gucci – 100 тысяч, сумка Prada также около сотни.

- Кольца, сережки, подвески – это все подарки от родителей, они с бриллиантами, - уточнила Элина.

В общей сумме «лук» потянул на небольшую однокомнатную квартиру в Краснодаре или родном для девушки Сочи, правда, где-нибудь на окраине, но все же. Ведущие насчитали на юной особе вещей и аксессуаров почти на 1,5 млн рублей.

Элина рассказала, что учится в обычной гимназии в Сочи, а в Москву приехала на несколько дней, отметить день рождения мамы. Брендовые вещи девушка в основном покупает за границей, а оплачивают дорогой «шмот» ей родители. При этом в интервью школьница не называет своей фамилии и не уточняет, чем занимаются мама с папой.

Пользователи сети отметили, что девушка не выглядит на свой возраст. Фото: instagram.com/elina_5_5_5

Под публикацией авторы задались вопросом, на самом деле ли Элина – школьница. Возможно, ведущих смутил боевой раскрас для ее возраста и стоимость брюликов, которые подростку позволяют повседневно носить родные.

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