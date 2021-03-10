В Новороссийске четырехлетняя девочка откусила ртутный градусник

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За маленькими непоседами порой тяжело уследить. Они шкодят постоянно, достаточно отвернуться на пару секунд. Иногда детям даже требуется помощь медиков. Так, в одном из частных домов Новороссийска четырехлетняя девочка откусила ртутный градусник.

Кроха из любопытства засунула градусника в рот и перекусила его кончик. Но от испуга тут же выплюнула. Осколки упали на пол, проглотить ребенок ничего не успел.

Но все же испуганные родители решили отвезти дочь в больницу.

- Ей провели рентген-исследование — никаких, даже маленьких частичек не нашли, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» мама девочки. - Кроме того, дочь посмотрел отоларинголог, который заверил, что в дыхательных путях все чисто.

В городской больнице Новороссийска «КП» - Кубань» подтвердили - причин для беспокойства у семьи нет.

- Родители сделали все правильно. Во всех подобных ситуациях лучше обращаться к специалистам, чтобы быть уверенными, не попал ли осколочек в организм, - сказали врачи.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если ртутный градусник разбился

Для начала нужно открыть окна и проветрить помещения. Затем надеть резиновые перчатки, влажную марлевую повязку и приступить к сбору. Проще всего собирать шарики ртути с помощью резиновой груши или медицинского шприца без иголки. Самые мелкие шарики – с использованием канцелярского скотча.

- Пылесос использовать нельзя, иначе он тоже станет источником распространения паров ртути, - объяснили в МЧС. – Нельзя подметать ее веником или вытирать тряпкой. Ни в коем случае нельзя собранную ртуть выливать в унитаз или выкидывать в мусоропровод.

После этого спасатели советуют вымыть пол раствором, состоящим из 1 столовой ложки любого стирального порошка, 1 ложки пищевой соды, 1 колпачка хлорсодержащего средства или раствора марганцовки на 1 литр воды.

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