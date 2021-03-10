На Кубани упавший телевизор убил 3-летнюю девочку

Телевизор упал на малышку, от полученных травм она скончалась на месте

В Краснодарском крае упавший телевизор убил 3-летнюю девочку. Трагедия произошла в квартире одного из жилых домов Лабинска, на улице Мира.

Правоохранительные органы характеризуют семью девочки как благополучную. 36-летний отец занимает должность начальника отдела компании (во время происшествия он был на работе). Его жена, 22-летняя мать двоих детей, находится в декретном отпуске по уходу за полуторогодовалым сыном. По ее словам, в момент трагического ЧП она никуда не отлучалась.

23 февраля родители ярко отметили третий День рождения дочери, никто тогда и предположить не мог, что этот праздник станет в ее короткой жизни последним.

По предварительным данным, ребенок играл и задел телевизор. Техника не устояла на узкой тумбе и упала на малышку. От полученных травм девочка скончалась на месте. Полиция изъяла с места происшествия телевизор и тумбу из-под него.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Лабинске сломавшийся телевизор убил пенсионерку

В Усть-Лабинске, отравившись угарным газом в своей квартире, погибла 84-летняя женщина. Трагедия произошла ночью на улице Пионерской в поселке Двубратском около часа ночи 21 октября. В квартире пенсионерки произошло задымление (продолжение)

В Краснодаре на припаркованный автомобиль с 17-го этажа скинули телевизор

Заявление о ЧП на улице Селезнева, 4/15 поступило в полицию Краснодара утром 9 октября. Собственник транспорта рассказал, что на его машину упал телевизор (подробности)