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Происшествия

На Кубани упавший телевизор убил 3-летнюю девочку

По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Телевизор упал на малышку, от полученных травм она скончалась на месте

Телевизор упал на малышку, от полученных травм она скончалась на месте

В Краснодарском крае упавший телевизор убил 3-летнюю девочку. Трагедия произошла в квартире одного из жилых домов Лабинска, на улице Мира.

Правоохранительные органы характеризуют семью девочки как благополучную. 36-летний отец занимает должность начальника отдела компании (во время происшествия он был на работе). Его жена, 22-летняя мать двоих детей, находится в декретном отпуске по уходу за полуторогодовалым сыном. По ее словам, в момент трагического ЧП она никуда не отлучалась.

23 февраля родители ярко отметили третий День рождения дочери, никто тогда и предположить не мог, что этот праздник станет в ее короткой жизни последним.

По предварительным данным, ребенок играл и задел телевизор. Техника не устояла на узкой тумбе и упала на малышку. От полученных травм девочка скончалась на месте. Полиция изъяла с места происшествия телевизор и тумбу из-под него.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

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