Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 марта 2021: режим повышенной готовности могут снова продлить

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вот уже год жители Краснодарского края живут в "коронавирусном режиме". Каждый день оперативный штаб региона публикует сводки из ковидных госпиталей, сообщая информацию о новых случаях заражения, выздоровления, смерти.

Стоит сказать, что ситуация с заболеваемостью за последнюю неделю улучшилась и заметно. Если еще неделю назад регистрировалось порядка 145 случаев, то, по последним данным, положительный тест на ковид за сутки получили 130 человек. Такие цифры были аж в октябре прошлого года. Тогда, правда, коронавирус только набирал обороты.

Во многом ситуация улучшилась благодаря вакцинации, которая продолжается в Краснодарском крае. Сделать прививку, как и прежде, можно в поликлинике или в мобильном пункте.

Несмотря на положительную динамику, режим повышенной готовности все еще действует в Краснодарском крае. Ковидные ограничения сохраняются до 14 марта включительно. Но не исключено, что запреты оставят еще на какое-то время, чтобы стабилизировать эпидситуацию.

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