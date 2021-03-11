Вместо яиц — котята: на Кубани курица стала мамой для пушистых

Под крыльями у курицы насчитали семь малышей. Фото: кадр из видео.

Чужих детей не бывает! И это с лихвой подтверждает любопытный случай в анапском селе Гай-Кодзор, который заснял местный фермер. Во дворе частного дома мужчина держит хозяйство. За животными он следит постоянно — проверяет, все ли в порядке, не заболел ли кто.

Как-то фермер заметил, что одна из птиц в курятнике очень странно себя ведет. Курица сидит на одном месте и никуда не отходит, словно охраняет что-то ценное. Мужчина подумал, что курица высиживает яйца — как правило, это занимает около трех недель. Потому хозяин домашней фермы решил немного подождать, но птица не выходила слишком долго.

В конце-концов фермер потерял терпение и проследил — выяснилось, что птица приютила котят и надежно спрятала их в курятнике. Малыши еще совсем крохи — у них даже не открылись глаза.

- Сидит, оберегает, - снимая на видео наседку говорит мужчина и протягивает руку к крылу к курицы и получает от нее в ответ. - Ай, еще и клюется!

Сам мужчина после того, как опубликовал любопытный ролик в Сети, от интервью отказывается. Но признался, что под крыльями пеструхи насчитал семь пушистиков. Они жмутся к курице, как к маме. А сама птица роль родителя исполняет на «отлично» - приемных детей защищает ото всех. Кто суется - готова заклевать. Тем не менее фермер все-таки терпит эти неудобства, чтобы покормить из пипетки котят.

КОММЕНТАРИЙ ЗООЛОГА

Специалисты говорят, что курица, пытаясь высиживать котят, не думает о том, что спасает сирот и делает доброе дело. Птицей движет инстинкт насиживания, подобный по своей сути материнскому инстинкту.

- Перекрестное материнство в домашнем хозяйстве - очень распространенное явление. Причем защищать может не только птица котят, но и кошка готова пригреть птенчиков. Понятное дело, что кормление в данном случае невозможно, но приемная мама может подарить тепло и защиту малышу, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» зоолог Елена Миловидова. - За этим всегда приятно наблюдать, смотришь и понимаешь — мир не без добрых животных.

По словам Елены Миловидовой, вмешиваться в идиллию курицы и котят фермеру все же не стоит.

- Если курица решила, что она — мать котят, то отнять у нее детей, - это огромный стресс, от которого могут заболеть и даже погибнуть. Связь между малышами и родителями сохраняется, как правило, до полного физиологического созревания, - говорит заместитель директора сафари-парка Геленджика Елена Миловидова. - Правда, в будущем такое воспитание может отразиться на социализации котиков. Они могут почувствовать себя полноценными птицами и отказаться от взаимодействия со своими сородичами.

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