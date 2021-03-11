Стало известно, от кого мог получить взятку председатель Октябрьского районного суда Краснодара

Фото: kubsu.ru

Председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака задержали 10 марта. Как говорят в суде, за ним пришли люди в форме прямо в служебный кабинет. И задержали с поличным при получении взятки в 2,5 млн рублей.

Выдвигаются версии, что Геннадий Байрак попал под прицел силовиков после вынесенных решений в пользу бизнесмена Олега Макаревича, контролирующего ОАО "Южная многоотраслевая компания". Это холдинг, включающий в себя порядка 90 разнопрофильных предприятий.

Как сообщил сайту "КП"-Кубань" источник в суде, председателя забрали после того, как к нему пришла одна из крупных чиновниц мэрии Краснодара. А вот официальных комментариев в Октябрьском районном суде не дают. Силовики, которые его задерживали, тоже не комментируют дело.

У ведущего радио «Комсомольская правда»-Краснодар" с пресс-службой Октябрьского районного суда сложился такой диалог:

- Хотели подтвердить или опровергнуть информацию о задержании председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака.

- В смысле «подтвердить или опровергнуть»?

- Многие региональные СМИ сообщили о задержании.

- Ну вот у них и спросите, кто пишет.

- Байрак сейчас находится на рабочем месте?

В ответ короткие гудки. Перезваниваем.

- Здравствуйте, вы как-то резко трубку бросили, я не успел спросить, находится ли на рабочем месте ваш председатель или нет?

- По этому поводу ничего сказать не можем.

- То есть Октябрьский районный суд не комментирует задержание своего председателя?

- Нет, не комментируем, - заявили радио «Комсомольская правда» в пресс-службе Октябрьского районного суда Краснодара.

Что известно о Геннадии Байраке?

Он в 1993 году окончил юрфак КубГУ. С 1997 по 2018 работал в Октябрьском районном суде Краснодара. Далее, вплоть до 2015-го, занимал должность заместителя председателя суда. Весной 2015 года назначен на должность председателя Октябрьского районного суда, срок полномочий – шесть лет.

Согласно последним имеющимся данным о доходах, Геннадий Байрак заработал за 2019 год 5,8 миллионов рублей. В собственности у него есть жилой дом на 321,6 метров и участок 732 квадратных метра. Также в собственности значится Audi A4.