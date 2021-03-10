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В Краснодаре задержали председателя Октябрьского районного суда города Геннадия Байрака. По предварительным данным, он подозревается в получении взятки в 2,5 млн рублей от чиновника, и был задержан с поличным.

- В здании суда проводились следственные действия, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в суде.

Сотрудники видели, как его уводили в наручниках.

Геннадий Байрак – выпускник юридического факультета 1993 года, кандидат юридических наук.

С 1997 по 2008 годы был судьей Октябрьского районного суда Краснодара, затем, с 2008 по 2015 годы – заместителем председателя судебной инстанции, с 2015 – стал председателем.

Он судья II квалификационного класса, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Кубани, награжден медалью «За выдающиеся вклад в развитие Кубани» II степени.

Однако, официальных комментариев по этому поводу пока никаких нет. В краевом суде не комментируют ситуацию.