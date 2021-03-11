В Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за урагана

Фото ВК Типичный Новороссийск

Природа продолжает испытывать Новороссийск и его жителей на прочность. Синоптики ранее предупреждали о жутком урагане и холоде, которые обрушатся на город.

И они не ошиблись в своих прогнозах. Ветер буквально валит с ног редких прохожих на улицах Новороссийска. Такая погода ожидается и в пятницу.

Фото Типичный Новороссийск

По данным местного метеобюро, до конца суток 11 марта, а также ночью и утром 12 марта в Новороссийске ожидается ураганный северо-восточный ветер с порывами до 35 м/с, Ночью и утром температура воздуха понизится до 6-8 градусов мороза, Ожидается также сильное обледенение судов и причалов в порту.

Фото ВК Типичный Новороссийск

- В связи с неблагоприятной погодой на территории нашего города с 14.00 часов 11 марта 2021 года вводится режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Новороссийского городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,- написал в своем Инстаграм мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

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