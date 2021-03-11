«Ветер до 33 метров в секунду»: Кубань попадет во власть черного норд-оста

Даже Сочинское побережье не минует ураган Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарский край март принес не только весенние снегопады и морозы, но и ураган страшной силы. Подобный норд-ост окрестили черным за его разрушительность и непредсказуемость. В ближайшие несколько дней ветер будет неистовствовать в районе Анапы, Геленджика и Новороссийска.

- Утром и днем 11 марта ожидаются временами осадки в виде мокрого снега, снега, на участке от Джубги до Магри местами гололед, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер будет дуть северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в Новороссийске порывы до 28 м/с.

Синоптики обратили внимание, что днем на участке Анапа-Геленджик прогнозируется северо-восточный ветер 12-17 м/с, местами порывы до 20-25 м/с, в Новороссийске – до 28-33 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°С, днем от -2 до +3°С.

Даже Сочинское побережье не минует ураган. В соответствии с предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, в Лазаревском районе курорта в ближайшие сутки ожидается усиление северо-восточного ветра.

Днем 11 марта будет порывистый ветер 15-20 метров в секунду, вечером с усилением до 23 м/с, в течение суток 12 марта по прогнозам синоптиков ожидаются порывы со скоростью 22-27 м/с.

- Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, - отметили в пресс-службе мэрии курорта. - Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

В последующие двое суток ветер в Краснодарском крае ветер не ослабеет: 12 марта будет дуть восточной четверти 12-17 м/с, местами порывы 20-25 м/с, в Новороссийске порывы до 29 м/с. 13 марта - 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске до 23 м/с. Температура воздуха ночью в регионе от -7 до +1°С, днем от -3 до +7°С.

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